Солдаты ВСУ у Хатнего и Григоровки под Харьковом отказываются идти на позиции

В район вызваны подразделения военной полиции

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ на участке фронта Меловое - Хатнее и у Григоровки в Харьковской области массово отказываются выдвигаться на позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении на участке фронта Меловое - Хатнее и в районе Григоровки военнослужащие 22-й ОМБр ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции. В район вызваны подразделения военной полиции. Это может быть связано с увольнением в запас известного украинского певца Виталия Козловского", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали ТАСС ранее силовики, Козловского уволили из 22-й бригады ВСУ, он ни разу не побывал на передовой.