Российские бойцы уничтожили систему фортификаций в лесополосе у реки Бахмутка

ЛУГАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие вклинились в оборону Вооруженных сил Украины у Северска Донецкой Народной Республики и благодаря этому уничтожили систему фортификаций противника, а также заняли лесополосу и новые позиции. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Наши войска продолжают продвигаться в глубину обороны противника в районе населенного пункта Северск в ДНР. Так, после огневого воздействия ВС РФ уничтожили систему фортификаций в лесополосе у реки Бахмутка и сократили межпозиционное пространство северо-западнее Северска. Западнее Новоселовки в ДНР наши бойцы дочистили лесополосу и заняли новые позиции", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что в районе соседней Выемки российские бойцы, уничтожив живую силу и технику ВСУ, улучшили свое тактическое положение. Кроме того, по словам Марочко, бойцы РФ продвинулись к Звановке.