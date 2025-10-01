ВСУ на Днепропетровщине не эвакуировали раненных ударом ФАБ солдат заградотряда

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что при ударе несколько украинских военнослужащих погибли

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие отказались эвакуировать солдат 17-й отдельной бригады Нацгвардии Украины, которые были тяжело ранены ударом ФАБ-500 в районе села Алексеевка Днепропетровской области. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, пострадавшая группа из восьми человек выполняла функцию заградотряда.

"Под Алексеевкой наш ФАБ-500 разбил крупную группу украинского заградотряда из числа 17-й бригады Нацгвардии Украины. Несколько человек погибли, еще восемь были тяжело ранены, от их эвакуации отказались", - сказал Кимаковский.

Он добавил, что в настоящее время судьба раненых неизвестна.