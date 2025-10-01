Генерал Мордвичев: экипировка "Ратник" превосходит зарубежные аналоги

Кроме того, главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ отметил возросшую роль и значительное увеличение количества средств радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Боевая экипировка "Ратник" по показателям защищенности существенно превосходит зарубежные комплекты бронезащиты для военнослужащих, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичев в интервью газете "Красная звезда".

"Отдельно хочу остановиться на результатах применения боевой экипировки "Ратник" нового поколения, которая массово поступает в Сухопутные войска и позволяет реализовать наш главный приоритет - сохранить жизнь и здоровье личного состава. Комплект боевой экипировки "Ратник" находится на высшем уровне лучших зарубежных аналогов, а по показателям защищенности средств индивидуальной бронезащиты существенно превосходит их", - сказал главком.

Кроме того, Мордвичев отметил возросшую роль и значительное увеличение количества средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, высокую эффективность в ходе СВО показали комплексы "Силок", "Поле 21", "Пероед". Он также уточнил, что для прикрытия подразделений на линии боевого соприкосновения на первый план выходит "окопный РЭБ".

"Нельзя не отметить эффективность ракетного комплекса "Искандер". Подтверждая свои высокие характеристики, комплекс эффективно применяется не только для поражения мест скопления личного состава и важных промышленных объектов противника и его инфраструктуры, но и для уничтожения дорогостоящих образцов западного вооружения и техники, в том числе Patriot и HIMARS", - добавил генерал.

День Сухопутных войск России ежегодно отмечается 1 октября. В 2025 году самому многочисленному виду Вооруженных сил РФ исполняется 475 лет со дня основания.