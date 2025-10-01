Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 495 военнослужащих

В зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял более 480 человек

МОСКВА, 1 октября . /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 495 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 145 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 220, "Южная" - до 305, "Центр" - более 480, на направлении "Восток" - до 315 и "Днепр" - до 30 военнослужащих.

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 2 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Искриковщина, Кондратовка, Мезеновка и Новая Сечь Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям 2 механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бологовка, Волчанск и Григоровка Харьковской области. ВСУ потеряли 3 автомобиля, 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, 3 механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Купянск Харьковской области, Александровка, Новоселовка, Ямполь и Яцковка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили 3 боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, а также 6 складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 3 механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Иванополье, Константиновка, Пазено, Плещеевка, Северск и Черкасское Донецкой Народной Республики. Противник потерял 4 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 152-мм пушку "Гиацинт-Б". Уничтожены 5 складов боеприпасов и горючего.

"Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 8 механизированных, 3 десантно-штурмовых, мотопехотной, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Анновка, Белицкое, Гришино, Золотой Колодезь, Красноармейск, Красный Лиман, Петровка, Родинское и Торецкое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли танк, боевую бронированную машину "Козак" и 3 пикапа.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новониколаевка и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли боевую бронированную машину и 11 автомобилей.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Приморское, Степногорск и Степовое Запорожской области. Уничтожено 5 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.