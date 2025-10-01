ВС РФ поразили объекты энергетики и цех производства десантных катеров

Российская армия также ударила по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины объектам энергетики, цеху производства десантных катеров и месту запуска беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства десантных катеров, месту запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.