Росгвардейцы уничтожили пункт РЭБ ВСУ на харьковском направлении

Это подтверждается кадрами объективного контроля, отметили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Артиллеристы Росгвардии уничтожили на харьковском направлении пункт управления радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Артиллерийские подразделения 116-й бригады Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи на харьковском направлении, успешно поразили пункт управления радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ", - сказали в Росгвардии.

В результате удара пункт управления РЭБ был уничтожен, что подтверждается кадрами объективного контроля, добавили в ведомстве.