Над регионами России за пять часов сбили четыре украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 08:00 до 13:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Средства ПВО РФ уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской областью и еще по один над Курской и Оренбургской областями.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"1 октября с 08:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 4 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 2 - над территорией Белгородской области и по 1 - над территориями Курской и Оренбургской областей", - говорится в сообщении.