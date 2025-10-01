Над регионами России за пять часов сбили четыре украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
10:08
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Средства ПВО РФ уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской областью и еще по один над Курской и Оренбургской областями.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"1 октября с 08:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 4 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 2 - над территорией Белгородской области и по 1 - над территориями Курской и Оренбургской областей", - говорится в сообщении.