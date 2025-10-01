Минобороны РФ показало кадры освобождения Вербового Днепропетровской области

В ходе боев за населенный пункт под контроль войск РФ перешло свыше 10 кв. км территории, сообщили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кадры освобождения населенного пункта Вербовое в Днепропетровской области группировкой войск "Восток" предоставило Минобороны России.

"Противник упорно оборонялся, но в результате слаженной работы операторов БПЛА и артиллерийских расчетов, штурмовики 36 армии освободили населенный пункт от присутствия ВСУ и водрузили на его территории флаги Российской Федерации. В ходе боев за Вербовое под контроль наших войск перешло свыше 10 кв. км территории", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что бойцы группировки продолжают успешно выбивать противника из укрепленных позиций и освобождать земли Запорожской и Днепропетровской областей.