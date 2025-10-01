Подразделение "Горыныч" донецкого УФСБ уничтожило 11 дронов ВСУ
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Бойцы антитеррористического подразделения "Горыныч" УФСБ России по Донецкой Народной Республике уничтожили 11 украинских дронов-разведчиков на константиновском направлении. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.
"Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России истребляет разведывательные беспилотники противника на константиновском направлении. Системой "Купол Донбасса" выявлены 11 вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Горловки и донецко-макеевской агломерации для разведки и корректировки огня", - говорится в сообщении.
В региональном управлении ФСБ отметили, что бойцы "Горыныча" выследили в небе украинские беспилотники и перехватили их ударными FPV-дронами, не допустив проникновение в охраняемый контур.