Подразделение "Горыныч" донецкого УФСБ уничтожило 11 дронов ВСУ

Бойцы выследили в небе украинские беспилотники и перехватили их ударными FPV-дронами

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по ДНР/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Бойцы антитеррористического подразделения "Горыныч" УФСБ России по Донецкой Народной Республике уничтожили 11 украинских дронов-разведчиков на константиновском направлении. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России истребляет разведывательные беспилотники противника на константиновском направлении. Системой "Купол Донбасса" выявлены 11 вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Горловки и донецко-макеевской агломерации для разведки и корректировки огня", - говорится в сообщении.

В региональном управлении ФСБ отметили, что бойцы "Горыныча" выследили в небе украинские беспилотники и перехватили их ударными FPV-дронами, не допустив проникновение в охраняемый контур.