Балтфлот провел учения по противодействию безэкипажным катерам

Помимо личного состава в маневрах задействовали современные патрульные и противодиверсионные катера типа "Раптор" и "Грачонок", а также быстроходные лодки

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Учения по борьбе с безэкипажными катерами "противника" и подводными диверсантами прошли в Балтийской военно-морской базе Балтийского флота в Калининградской области, сообщила пресс-служба флота.

"Учения по противодействию безэкипажным катерами и подводным диверсантам проведены в рамках мероприятий по антитеррору в Балтийской военно-морской базе. Помимо личного состава в них задействовали современные патрульные и противодиверсионные катера типа "Раптор" и "Грачонок", а также быстроходные лодки", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на первом этапе учений боевые расчеты, предназначенные для поражения безэкипажных катеров (БЭК), отработали алгоритм действий по обнаружению и распределению целей для их гарантированного их поражения, а также способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки БЭК.

На втором этапе бойцы отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами флота отработали подводную оборону, выполнили водолазные спуски под воду, уточнила пресс-служба.

На учениях активно использовались поисково-спасательные комплексы, установленные на противодиверсионных и патрульных катерах, также проведены гранатометания на внешнем рейде в точках обнаружения подводных диверсантов.