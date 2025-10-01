В ДНР уничтожили 11 дронов-разведчиков ВСУ

БПЛА направлялись в сторону Горловки и Донецко-Макеевской агломерации

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Подразделение "Горыныч" донецкого управления ФСБ уничтожило 11 дронов-разведчиков ВСУ в агломерации Донецка и Макеевки, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Системой "Купол Донбасса" выявлены 11 вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Горловки и Донецко-Макеевской агломерации для разведки и корректировки огня. Бойцы донецкого управления ФСБ, подразделения "Горыныч" выследили в небе беспилотники противника и перехватили их ударными FPV-дронами, не допустив проникновение в охраняемый контур", - сообщили в ведомстве.