Марочко: взятие Вербового позволит наступать на Днепропетровщине
13:21
ЛУГАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Освобождение российской армией Вербового позволит наступать как в Днепропетровской, так и в Запорожской областях, поскольку населенный пункт находится на стыке этих регионов. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Освобождение населенного пункта Вербовое говорит о том, что наши военнослужащие продолжают развивать успех в Днепропетровской области и вместе с тем продолжают освобождение Запорожской области. Дело в том, что данный населенный пункт находится как раз на стыке административных границ", - сказал он.
Силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области 1 октября, сообщили в Минобороны РФ.