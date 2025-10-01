Марочко: взятие Вербового позволит наступать на Днепропетровщине

Военный эксперт объяснил, что населенный пункт находится на стыке административных границ этих регионов

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

ЛУГАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Освобождение российской армией Вербового позволит наступать как в Днепропетровской, так и в Запорожской областях, поскольку населенный пункт находится на стыке этих регионов. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Освобождение населенного пункта Вербовое говорит о том, что наши военнослужащие продолжают развивать успех в Днепропетровской области и вместе с тем продолжают освобождение Запорожской области. Дело в том, что данный населенный пункт находится как раз на стыке административных границ", - сказал он.

Силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области 1 октября, сообщили в Минобороны РФ.