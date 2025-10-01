Над регионами России уничтожили 12 украинских БПЛА

Из них семь ликвидировали над Брянской областью

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Дежурные средства ПВО уничтожили порядка 12 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

"1 октября с 13:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 - над территорией Брянской области, 4 - над территорией Курской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.