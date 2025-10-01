ТАСС: новые структуры ВСУ доукомплектуют из оставшейся в стране молодежи

До конца года Киев намерен объявить всеобщую мобилизацию

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Структуры внутри ВСУ будут доукомплектовываться за счет оставшейся на Украине молодежи. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Существует точка зрения, что до конца года киевский режим намерен объявить всеобщую мобилизацию и созданные внутри ВСУ структуры будут доукомплектовываться за счет оставшейся в стране молодежи, достигшей 18 или даже 16 лет, а возможность выезда из страны - это в первую очередь прерогатива состоятельных, позолоченной молодежи, которая, как и в начале 2022 года, на законных основаниях покинет бывшую советскую республику и не будет мешаться Зеленскому", - указал собеседник агентства.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ об открытии границ для молодежи 18-22 лет.

Он обратил внимание на то, что Киев осознает неизбежность подписания мирных соглашений на условиях России и пытается максимально сократить протестный потенциал среди населения, определив медийных вэсэушников на высокооплачиваемые должности и открыв возможность для бегства из страны категории наиболее социально-активных граждан.

Кроме того, добавил собеседник агентства, важно отметить, что выехавшие из страны украинцы моментально попадают под воздействие других служб. В случае урегулирования конфликта и возможных выборов, пояснили силовики, на Украине может реализовываться "молдавский сценарий", при котором органы государственной власти выбирали не жители страны, а молдаване, выехавшие десятилетие назад в Италию, Германию или Францию.