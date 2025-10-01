В ГД внесут законопроект об отнесении служащих в ПВО к ветеранам боевых действий

По словам авторов, поправки позволят закрепить за этой категорией военных все социальные гарантии и льготы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Группа депутатов внесет на рассмотрение Госдумы межфракционный законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий служащих в системе ПВО, которые участвуют в отражении ударов с воздуха. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Среди авторов законопроекта первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампредседателя комитета по культуре Елена Драпеко. Изменения предлагается внести в закон "О ветеранах", отнеся к ветеранам боевых действий лиц, которые участвовали в отражении воздушного нападения противника и обеспечивали защиту населения, объектов и войск от ударов с воздуха. Речь идет о работе авиации, зенитных ракетных комплексов, радиолокационных станций и других средств, предназначенных для обнаружения, перехвата и уничтожения воздушных целей.

"Сегодня в законе учтены добровольцы и контрактники, участвующие в СВО, но выпали из правового поля люди, которые несли службу в системе ПВО и обеспечивали защиту неба. Их вклад в общую победу не меньше. Наш законопроект восстанавливает справедливость - они должны получить статус ветеранов боевых действий и пользоваться всеми положенными льготами", - пояснил ТАСС Гусев.

По словам авторов проекта, поправки позволят закрепить за указанной категорией военнослужащих все предусмотренные законом социальные гарантии и льготы, включая меры поддержки ветеранов и членов их семей.