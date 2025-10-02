В России испытали кинетическое орудие "Изделие 545" против беспилотников

Изобретение подходит для уничтожения дронов всех типов в радиусе 100-150 м, сообщили в компании-разработчике

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российские специалисты провели испытания личного кинетического орудия для физического уничтожения дронов "Изделие 545" в рамках проекта "Новые русские технологии". Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике.

"Мы провели испытания "Изделия 545". Это личное кинетическое орудие физического уничтожения дронов всех типов в радиусе 100-150 м. Орудие позволяет уничтожать беспилотники с помощью любого стандартного оружия, которое есть у бойца. Корпус изделия выстреливается и поражает дрон. Поражающие элементы показали высокую эффективность при уничтожении беспилотников - это наше ноу-хау, защищенное патентами", - рассказали в организации.

В компании уточнили, что в настоящее время изделие находится на стадии научной разработки. "Подобное орудие недорого в производстве и позволит бойцам защищаться от беспилотников. При его применении происходит поражение элементов связи БПЛА и дрон падает", - отметил собеседник агентства.