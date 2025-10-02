Корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход в АТР

Экипажи также планируют заходы в несколько иностранных портов, проведение учений и тренировок

© Пресс-служба Тихоокеанского флота

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Фрегат "Маршал Шапошников", корвет "Гремящий" и большой морской танкер "Борис Бутома" Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли из Владивостока для выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата "Маршал Шапошников", корвета "Гремящий" и большого морского танкера "Борис Бутома" вышел из Владивостока в дальний поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

В заливе Петра Великого корабли приняли на борт палубные вертолеты Ка-27, экипажи отработали действия по отражению атак средств воздушного нападения и безэкипажных катеров условного противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно информации пресс-службы, экипажами кораблей запланирован перечень деловых заходов в несколько иностранных портов, а также проведение иных учений и тренировок.

О кораблях отряда

"Маршал Шапошников" был спущен на воду в январе 1985 года на заводе "Янтарь" в Калининграде как большой противолодочный корабль проекта 1155. В 2016 году встал на ремонт с модернизацией во Владивостоке в Центре судоремонта "Дальзавод". В ходе модернизации "Маршал Шапошников" был переклассифицирован во фрегат и получил современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК" и "Уран". Фрегат после испытаний вернулся в боевой состав ТОФ 27 апреля 2021 года.

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" построен на заводе "Северная верфь". Андреевский флаг был поднят в декабре 2020 года. Корабль прибыл на главную базу Тихоокеанского флота 30 ноября 2021 года вместе с подлодками "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".

Большой морской танкер "Борис Бутома" - танкер комплексного снабжения кораблей ТОФ. Построен по проекту 1559-В (шифр "Морской простор") на Балтийском заводе. Введен в эксплуатацию 30 октября 1978 года.