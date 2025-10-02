Минобороны завершило северный завоз матсредств в отдаленные гарнизоны

В общей сложности выполнено более 250 рейсов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ завершило северный завоз - доставку материальных средств в районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Как сообщили в оборонном ведомстве, всего было доставлено свыше 76 тысяч тонн различных грузов.

"Министерство обороны Российской Федерации в текущую навигацию завершило доставку материальных средств в районы Крайнего Севера, отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока своевременно и в полном объеме. Всего в 137 труднодоступных пунктов доставлено свыше 76 тысяч тонн различных грузов, что позволит обеспечить выполнение воинскими частями задач по предназначению, а также их жизнедеятельность", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что для доставки грузов были задействованы 63 морских и речных судна, 11 самолетов военно-транспортной авиации и 87 единиц автомобильного транспорта. В общей сложности выполнено более 250 рейсов.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе "Северного завоза" продолжались мероприятия по ликвидации экологического ущерба в Арктике. "В текущем году на архипелаге Новая Земля собрано 300 тонн металлолома. Всего с 2015 года с Арктической зоны собрано и вывезено более 32 тысяч тонн металлолома", - сказали там, добавив, что мероприятия по очистке архипелага Новая Земля будут продолжаться в следующем году.