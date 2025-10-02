Отряд кораблей Северного флота завершил пребывание в порту Дудинка на Таймыре

Главным событием стала агитационно-пропагандистская акция "Сила в Правде", развернутая на большом десантном корабле "Александр Отраковский"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Экипажи кораблей Северного флота завершили военно-патриотические мероприятия на Таймыре в Красноярском крае и покинули порт Дудинка для выполнения задач арктического похода. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Отряд боевых кораблей Северного флота завершил выполнение военно-патриотических мероприятий на Таймыре, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и вышел из порта Дудинка. Далее корабли продолжат действовать в соответствии с планом арктического похода", - информировали в пресс-службе.

Там отметили, что за время пребывания отряда на Таймыре североморцы провели ряд патриотических мероприятий. Главным событием стала агитационно-пропагандистская акция "Сила в Правде", развернутая на большом десантном корабле "Александр Отраковский". Акцию посетили более 3,8 тыс. жителей Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и города Норильска. Посетители выставки узнали о героях специальной военной операции и событиях Великой Отечественной войны. На борту корабля 122 юных жителя Дудинки и Норильска были приняты в ряды Юнармии. Также воины-североморцы и жители города Дудинка развернули самую большую копию Знамени Победы, доставленную на борту большого противолодочного корабля "Североморск".

Североморцы также приняли участие в организации и проведении военно-спортивных юнармейских игр "Арктика-2025". На ледовой арене Дудинки команда по хоккею с шайбой отряда сыграла в благотворительном матче с командой "Таймыр". В ходе матча было собрано более 100 тыс. рублей, которые будут направлены на нужды таймырских участников специальной военной операции.

Ранее экипажи отряда приняли участие в мероприятиях, посвященных 83-й годовщине героической обороны порта Диксон - единственного места в Красноярском крае, подвергшегося нападению фашистов в годы Великой Отечественной войны.