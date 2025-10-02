Депутат Бородай: около 80% ударов ВСУ по территории РФ наносится при помощи БПЛА

Парламентарий уточнил, что страны НАТО всячески поддерживают производство и инновации в сфере дронов на Украине

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атак по территории РФ применяют разные типы беспилотников, на которые приходится около 80% от всех ударов. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай.

Европейская комиссия выделила Украине новый транш в размере €4 млрд из доходов от замороженных российских активов. Согласно заявлению ЕК, деньги направлены на поддержку оборонного сектора, из них €2 млрд будут направлены на сферу беспилотников.

"Беспилотников у ВСУ все больше и больше. Они отличаются друг от друга совершенно разным предназначением и, так или иначе, они доставляют нам массу хлопот и неприятностей и сейчас являются процентов на 80 приблизительно основным средством поражения, которое использует ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что налаженная система производства и инноваций в сфере БПЛА на Украине всячески поддерживается специалистами из стран НАТО. Они в свою очередь перенимают у ВСУ опыт в области формирования беспилотных войск, их применения, размещения производств беспилотников.