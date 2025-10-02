Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 185 на 185

С территории Украины в том числе возвращены 20 гражданских лиц, отмечает Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 185 российских военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Минобороны России, возвращены 20 гражданских лиц.

"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля 2025 года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены 20 гражданских лиц", - сказали там.

В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.