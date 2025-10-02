Марочко: переброска сил к Константиновке не помогает ВСУ

Это не стабилизирует обстановку в городе, сообщил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) наращивает группировку в Константиновке Донецкой Народной Республики, однако это не помогает стабилизировать обстановку в городе. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"По последним данным, на данном направлении [в Константиновке] находятся механизированные штурмовые бригады вооруженных формирований Украины, а также бригады Терробороны. Противник наращивает силы и средства за счет сводных батальонно-тактических групп, в задачи которых входит замедление продвижения наших войск и стабилизация обстановки. Тактические группы отмечены юго-западнее Часова Яра и в районе Клебан-Быкского водохранилища. <…> Инициатива полностью на стороне российской армии, и, невзирая на поставки дополнительных сил и средств, украинскому командованию так и не удалось полностью стабилизировать ситуацию на данном направлении", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте".

1 октября Марочко сообщал ТАСС, что подразделения ВСУ усилили контратаки у Константиновки в попытке замедлить продвижение российских сил.