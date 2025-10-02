Артиллерист Даутов обеспечил в бою беглое ведение огня по противнику

Благодаря действиям бойца удалось уничтожить три артиллерийских орудия противника, рассказали в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Артиллерист Ренат Даутов обеспечил высокую плотность стрельбы орудия при огневой поддержке российских подразделений, действующих в обороне. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Номер расчета орудия рядовой Ренат Даутов в составе артиллерийской батареи выполнял боевые задачи по огневой поддержке российских подразделений, действующих в обороне. В ходе боя Ренат Даутов обеспечил непрерывное ведение огня, точно выполнял команды командира орудия, быстро подбирал нужный боеприпас, устанавливал взрыватель. Благодаря профессионализму, практическим навыкам рядового Даутова и всего российского артиллерийского расчета огонь по позициям противника велся с максимальной скорострельностью", - говорится в сообщении.

Там отметили, что грамотные действия рядового Даутова в ходе ведения контрбатарейной борьбы позволили уничтожить три артиллерийских орудия противника, в результате чего его штурмовые подразделения, лишившись поддержки, вынужденно отступили.