ТАСС: на Днепропетровщине ВС РФ ударами ФАБ уничтожили колумбийских наемников

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Группа наемников из Колумбии уничтожена ударами ФАБ в селе Орестополь Днепропетровской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"По Орестополю успешно отработали наши ФАБы. Под удар попали позиции наемников из Колумбии. Группа из трех человек уничтожена, еще семеро тяжело ранены", - сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что раненых с линии фронта не эвакуируют.