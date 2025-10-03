Операторы FPV-дронов уничтожили бронемашины ВСУ в районе Константиновки

С помощью одного из бронеавтомобилей противник пытался провести ротацию живой силы в темное время суток

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили две бронемашины ВСУ в районе Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили две боевые бронированные машины вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Константиновка. Одна из боевых машин была замаскирована на окраине города. Но благодаря умелым действиям наших военнослужащих была обнаружена и уничтожена", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что с помощью второго бронеавтомобиля ВСУ пытались провести ротацию живой силы в темное время суток, но планы противника были сорваны точными попаданиями российских FPV-дронов.