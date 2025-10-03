Гаубицы "Мста-С" уничтожили бронетехнику ВСУ на краснолиманском направлении

Оружия также поразили минометные расчеты противника

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили минометные расчеты и бронетехнику подразделений ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Один из расчетов самоходной гаубицы "Мста-С" при выполнении огневых задач уничтожил кочующий минометный расчет ВСУ на краснолиманском направлении. Объективный контроль, полученный с БПЛА в режиме реального времени, позволил убедиться в уничтожении выявленной цели", - заявили в ведомстве.

Там рассказали, что после получения от операторов разведывательных беспилотников координат цели расчет "Мста-С" подготовил орудие к бою. Для поражения маневрирующей цели командир орудия выбрал метод огня на подавление с корректировкой по данным БПЛА. Беглым огнем из 152-мм пушки с применением осколочно-фугасного снаряда с увеличенной дальностью действия кочующий минометный расчет противника был уничтожен.