Группировка "Восток" уничтожила семь пунктов управления БПЛА ВСУ
02:01
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" за минувшие сутки уничтожили три станции связи Starlink и семь пунктов управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.
"В течение суток противник потерял <…> три станции спутниковой связи Starlink и семь пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.
Яковлев подчеркнул, что бойцы группировки продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.