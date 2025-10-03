Группировка "Восток" уничтожила семь пунктов управления БПЛА ВСУ

Бойцы также поразили три станции Starlink противника

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" за минувшие сутки уничтожили три станции связи Starlink и семь пунктов управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял <…> три станции спутниковой связи Starlink и семь пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.

Яковлев подчеркнул, что бойцы группировки продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.