Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Группировка "Восток" уничтожила семь пунктов управления БПЛА ВСУ

Бойцы также поразили три станции Starlink противника
Редакция сайта ТАСС
02:01
Минобороны России
© Минобороны России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" за минувшие сутки уничтожили три станции связи Starlink и семь пунктов управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение суток противник потерял <…> три станции спутниковой связи Starlink и семь пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.

Яковлев подчеркнул, что бойцы группировки продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине