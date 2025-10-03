Группировка "Запад" за сутки уничтожила 43 пункта управления БПЛА ВСУ

Противник также потерял 25 тяжелых квадрокоптеров R-18 и 7 терминалов спутниковой связи Starlink

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили за прошедшие сутки 43 пункта управления беспилотниками, 25 тяжелых квадрокоптеров R-18 ("Баба-яга") и 7 терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 25 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18. Кроме того, вскрыты и уничтожены 43 пункта управления беспилотной авиацией, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 7 терминалов спутниковой связи Starlink и 6 складов боеприпасов противника", - указал он.

Бигма также сообщил, что бойцы группировки уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", шесть минометов и четыре робототехнических комплекса.

"Ракетными войсками группировки войск нанесено два удара управляемыми снарядами РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации двух механизированных бригад ВСУ, в результате которых противник потерял более 30 боевиков и пикап", - добавил он.