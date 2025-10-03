Командир Угрюмый: ВСУ в Вербовом забирали продукты питания у местного населения

Командир штурмового отделения 37-й гвардейской бригады 36-й армии группировки войск "Восток" рассказал, что бойцы ВС РФ помогают местным жителям

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Украинские солдаты в селе Вербовое в Днепропетровской области забирали у местного населения продукты питания и воду, рассказал ТАСС командир штурмового отделения 37-й гвардейской бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Угрюмый.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Последние [солдаты ВСУ] даже отбирали [у гражданских] воду, еду. Мы помогаем - чем можем, тем помогаем. Где-то продовольствие какое-то доставляем, где-то еще что-то", - рассказал командир.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Вербовое в Днепропетровской области.