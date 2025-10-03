Боец Шмель назвал причину потери Киевом Вербового

По словам штурмовика, украинские солдаты запаниковали, из-за чего делали "много лишнего"

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Паника в рядах ВСУ стала основной причиной их потери села Вербовое Днепропетровской области, рассказал ТАСС штурмовик 37-й гвардейской бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Шмель.

"У них (ВСУ - прим. ТАСС) паника, лишнее делают, то, что не нужно. В этом их проблема была [при обороне Вербового]", - сказал штурмовик.

Он добавил, что недавно мобилизованные военные ВСУ первыми бежали с позиций при приближении российских штурмовиков.

В Минобороны России 1 октября сообщили об освобождении населенного пункта Вербовое в Днепропетровской области.