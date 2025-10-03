Боец Шмель: ВС РФ перед освобождением Вербового уничтожили засаду ВСУ

Участник операции рассказал, что засада состояла из трех солдат противника

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Российские штурмовики у села Вербовое Днепропетровской области уничтожили засаду военнослужащих ВСУ перед освобождением населенного пункта, рассказал ТАСС участник операции, штурмовик 37-й гвардейской бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Шмель.

"Мы шли по лесополке, зачищали опорники. Встретили трех украинских военнослужащих, вступили с ними в бой, обнулили (уничтожили - прим.ТАСС). Я подошел к ним, а два моих товарища поднялись уже на бруствер, пошли дальше по лесополке. Я обошел слева, увидел движение врага - засаду. Крикнул своим, и начался стрелковый бой. Тогда тоже было жарко. Но удалось их обнулить", - сказал штурмовик.

1 октября в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Вербовое в Днепропетровской области.