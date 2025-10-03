Командир Угрюмый: наемники в Вербовом обсуждали в эфире передвижение ВСУ

Командир штурмового отделения 37-й гвардейской бригады 36-й армии группировки войск "Восток" сообщил, что противник пытался отключать рации и связь

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Испаноговорящие наемники воевали на стороне ВСУ в селе Вербовое в Днепропетровской области. Как рассказал ТАСС командир штурмового отделения 37-й гвардейской бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Угрюмый, в радиоэфире они обсуждали передвижение сил ВСУ.

"По радиоперехватам мы слышали испанскую речь [в Вербовом]. Мы прослушивали их речь, то, что они говорят, про перемещение бойцов", - рассказал командир.

Он добавил, что ВСУ пытались отключать рации и связь. Между тем ВС РФ успевали записать услышанное в эфире на диктофон, после чего переводили запись на русский язык.

1 октября в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Вербовое в Днепропетровской области.