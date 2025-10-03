Корабль "Буря" поразил цели комплексом "Панцирь-М" в Балтийском море

В качестве мишени использовали ракеты, запущенные с побережья в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота

КАЛИНИНГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Малый ракетный корабль "Буря" Балтийского флота выполнил стрельбы зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" по ракете-мишени в Балтийском море, сообщила пресс-служба флота.

"Малый ракетный корабль (МРК) "Буря" проекта 22800 "Каракурт" в Балтийском море провел учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Огонь по воздушным целям велся из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве целей использовались ракеты-мишени, запущенные с побережья в Калининградской области.

"В ходе выполнения практических стрельб мишени были поражены, что подтвердили данные объективного контроля", - подчеркнули в пресс-службе.

Экипаж МРК "Буря" в море также провел корабельные учения по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне.

О комплексе "Панцирь-М"

"Панцирь-М" - корабельная версия российского зенитного ракетно-пушечного комплекса, сухопутный вариант которого называется "Панцирь-С". Этот комплекс обеспечивает надежную защиту от всех видов существующих и перспективных средств воздушного нападения во всем диапазоне условий их боевого применения.

Комплекс разработан специалистами АО "Конструкторское бюро приборостроения" (входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха).

О МРК "Буря"

МРК "Буря" проекта 22800 "Каракурт" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Водоизмещение корабля 800 тонн, длинна - 67 м, ширина - 11 м, скорость хода 30 узлов, дальность плавания 2 500 миль.

МРК "Буря" стал вторым кораблем проекта 22800, который штатно оснащен новым зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М". Также корабли этого проекта вооружены артиллерийской установкой АК-176МА и могут нести крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".