Командир Угрюмый: на подступах к Вербовому ВС РФ применили против ВСУ трофеи

Российские бойцы освободили населенный пункт 1 октября

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Российские войска на подступах к селу Вербовое в Днепропетровской области применили против ВСУ трофейные автоматы и боекомплект, рассказал ТАСС командир штурмового отделения 37-й гвардейской бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Угрюмый.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"У нас и БК (боекомплект - прим. ТАСС) нормально было, и у врага захватили. И трофейные автоматы были, их тоже использовали", - рассказал командир.

В Минобороны России 1 октября сообщили об освобождении населенного пункта Вербовое в Днепропетровской области.