САУ "Мста-С" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Артиллерийская установка группировки "Восток" также поразила расчет БПЛА противника

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" группировки войск "Восток" уничтожил осколочно-фугасными боеприпасами пункт управления и расчет беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"По данным воздушной разведки были обнаружены места посадки и обслуживания БПЛА, а также маршруты передвижения личного состава ВСУ. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" по полученным координатам открыл огонь 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами. В ходе боевой работы уничтожены пункт управления и личный состав расчета беспилотными комплексами, в том числе средства обеспечения полетов, нарушена работа сетей управления", - информировали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что выполнение огневой задачи лишило противника возможности организовать воздушную разведку российских позиций с применением БПЛА.