В Ижевске комитет СНГ обсудит вопросы эффективности объединенной системы ПВО

Делегации комитета запланировали также посещение нескольких предприятий российского ОПК, в том числе концерн "Калашников" и электромеханический завод "Купол"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны стран СНГ обсудит в Ижевске вопросы повышения эффективности объединенной системы ПВО. Об этом сообщил зампредседателя комитета, заместитель главкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.

"В ходе заседания мы поднимем вопросы, от которых зависит эффективность объединенной системы ПВО государств - участников СНГ", - сказал Грехов, слова которого приводят в Минобороны.

Там отметили, что ранее на заседании в Ижевске были рассмотрены вопросы развития и совершенствования объединенной системы ПВО стран СНГ, а также вопросы военно-технического сотрудничества, применения авиации ВВС и противодействия БПЛА в современных условиях, проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО государств - участников СНГ в 2026 году. Кроме того, на заседании подвели итоги совместного учения "Боевое содружество - 2025".

В ведомстве сообщили, что делегациями комитета запланировано также посещение ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), таких как концерн "Калашников", ижевский электромеханический завод "Купол", где им будет представлен динамический показ возможностей современного вооружения. Генерал-полковник Юрий Грехов выразил уверенность в том, что "с учетом опыта применения российского вооружения в боевых условиях, посещение будет достаточно информативным и полезным".

В 61-м заседании координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ принимают участие командующие войсками ПBO Вооруженных сил России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители уставных органов СНГ и ОПК РФ. Заседание координационного комитета впервые проводится в Удмуртии. В этом году объединенной системе ПВО стран Содружества исполнилось 30 лет.