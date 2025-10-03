Истребитель Су-34 уничтожил скопление бронетехники ВСУ

Удар нанесли авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции скопление личного состава и бронированной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная". Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.