Боец Шмель: ВСУ в Вербовом оставили советские автоматы и американские винтовки
02:02
ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Автоматы советского образца и американские винтовки остались после ВСУ в селе Вербовое Днепропетровской области, рассказал ТАСС штурмовик 37-й гвардейской бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Шмель.
"Мы затрофеили автоматы АК-47, но также были АК-74, потом натовские винтовки М16", - сказал штурмовик.
Он добавил, что для захода в населенный пункт штурмовикам группировки пришлось зачищать опорные пункты ВСУ в лесополосах у населенного пункта.
1 октября в Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Вербовое в Днепропетровской области.