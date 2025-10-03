Реклама на ТАСС
Расчеты ударных FPV-дронов сорвали контратаку ВСУ в Днепропетровской области

Операторы квадрокоптеров совершили сбросы боеприпасов по живой силе противника, после чего движение остальных боевиков было пресечено ударами БПЛА
02:02
Минобороны России/ ТАСС  
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" сорвали контратаку ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ночное время в районе одного из населенных пунктов в Днепропетровской области разведка группировки войск "Восток" выявила движение штурмовых групп противника. Операторы квадрокоптеров совершили сбросы боеприпасов по живой силе противника, после чего движение остальных боевиков было пресечено ударами FPV-дронов", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что тем самым операторами БПЛА была сорвана попытка контратаки российских позиций и уничтожено несколько групп националистов. 

