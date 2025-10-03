Пленный из ВСУ рассказал, что в плену с ним обращаются лучше, чем в армии

Командование относится к украинским солдатам крайне плохо, отметил Сергей Сылкин

Редакция сайта ТАСС

© "Оперативный простор"/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий Сергей Сылкин рассказал, что российские бойцы, взявшие его в плен, относятся к нему исключительно, в целом, отношение в плену, лучше, чем отношение украинских командиров. Видео с его интервью есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Обращались российские военные вообще исключительно. Я вам Богом клянусь. Даже когда сюда переводили, мы много точек проходили. На каждой остановке каждые бойцы в первую очередь спрашивали попить, поесть, сигаретами снабжали. Нам рассказывали такое, что не попадайтесь в плен, это сразу все гон", - рассказал он.

По его словам, командиры в ВСУ относятся к подчиненным крайне плохо. Например, сам Сылкин был направлен на точку наблюдения, не пройдя никакой подготовки. С самой точки их не забирали, командир придумывал различные причины.

"Да не только я. Все ждут, все надеются в лучшую сторону, чтобы изменится ситуация. Мне очень повезло оказаться в плену. И все говорят, все ребята, с которыми я общался, говорят, пацаны, вам очень серьезно повезло", - добавил он.