ТАСС: до взвода солдат ВСУ уничтожено в Волчанске

На левом берегу реки Волчья бойцы "Севера" продвинулись на 300 м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские военные уничтожили до взвода солдат ВСУ в Волчанске Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Волчанске на левом берегу реки Волчья бойцы "Севера" продвинулись на 300 м. В ходе продвижения уничтожено до взвода живой силы противника", - сказал собеседник.

Как сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба "Валдай", ВС РФ взяли под контроль Юнаковку Сумской области и половину Волчанска. На северном направлении создается зона безопасности. Кроме того, группировка войск "Запад" на две трети вошла в Купянск, а Кировск полностью взят под контроль. Также ВС РФ вышли на рубеж обороны по линии Константиновка - Славянск - Краматорск.