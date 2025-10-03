ТАСС: механизированный батальон ВСУ перебросили к Красноармейску для штурмов

За сутки противник провел три контратаки в районе Садков на сумском направлении, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Командование ВСУ передало 3-й механизированный батальон с сумского направления в распоряжение командующего штурмовыми войсками Украины у Красноармейска (украинское название Покровск). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Командование 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ продолжает раздавать свой личный состав на доукомплектование мясных штурмовых групп. На покровское направление в распоряжение командующего штурмовыми войсками ВСУ передан 3-й механизированный батальон", - сказал собеседник.

За сутки на сумском направлении противник провел три контратаки в районе Садков силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также противник контратаковал в лесных массивах возле Константиновки и Алексеевки штурмовыми группами 225-го отдельного штурмового полка и 158-й отдельной механизированной бригады. В результате комплексного огневого поражения атаки отражены, добавил он.

Собеседник уточнил, что группировка войск "Север" продолжила создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.