Следующее заседание координационного комитета ПВО стран СНГ пройдет в Ташкенте

Встречу назначили на апрель 2026 года, сообщил начальник вооружения - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов
04:04

ИЖЕВСК, 3 октября. /ТАСС/. 62-е заседание координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ пройдет в апреле 2026 года в Узбекистане. Об этом сообщил заместитель председателя координационного комитета, начальник вооружения - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.

"По предложению коллег из Узбекистана очередное заседание комитета планируем провести в апреле 2026 года в городе Ташкент. Благодарю всех участников заседания за плодотворную работу", - сказал он на 61-м заседании координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ.

Нынешнее заседание впервые проводится в Удмуртии. 

