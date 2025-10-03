Следующее заседание координационного комитета ПВО стран СНГ пройдет в Ташкенте

Встречу назначили на апрель 2026 года, сообщил начальник вооружения - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов

ИЖЕВСК, 3 октября. /ТАСС/. 62-е заседание координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ пройдет в апреле 2026 года в Узбекистане. Об этом сообщил заместитель председателя координационного комитета, начальник вооружения - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.

"По предложению коллег из Узбекистана очередное заседание комитета планируем провести в апреле 2026 года в городе Ташкент. Благодарю всех участников заседания за плодотворную работу", - сказал он на 61-м заседании координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ.

Нынешнее заседание впервые проводится в Удмуртии.