Южная группировка войск уничтожила пять пунктов управления БПЛА и РЛС ВСУ
07:02
ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пять украинских пунктов управления БПЛА, а также одну радиолокационную станцию (РЛС). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, два пункта управления были уничтожены расчетами ствольной артиллерии в лесном массиве в районе населенного пункта Бересток у Константиновки. Там же артиллеристы уничтожили украинских минометчиков.
Еще один пункт управления БПЛА был уничтожен расчетом гаубицы "Мста-Б" в районе Александро-Калиново. По одному пункту управления БПЛА уничтожено у Северска и в районе населенного пункта Кирово.
Кроме того, в районе Константиновки российские артиллеристы уничтожили украинскую РЛС.