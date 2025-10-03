Южная группировка войск уничтожила пять пунктов управления БПЛА и РЛС ВСУ

Так, два пункта поразили расчетами ствольной артиллерии в лесном массиве в районе населенного пункта Бересток у Константиновки

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пять украинских пунктов управления БПЛА, а также одну радиолокационную станцию (РЛС). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Так, два пункта управления были уничтожены расчетами ствольной артиллерии в лесном массиве в районе населенного пункта Бересток у Константиновки. Там же артиллеристы уничтожили украинских минометчиков.

Еще один пункт управления БПЛА был уничтожен расчетом гаубицы "Мста-Б" в районе Александро-Калиново. По одному пункту управления БПЛА уничтожено у Северска и в районе населенного пункта Кирово.

Кроме того, в районе Константиновки российские артиллеристы уничтожили украинскую РЛС.