ТАСС: ВС РФ расширили зону контроля за Вербовым в Днепропетровской области

Расстояние продвижения колеблется от нескольких сотен метров до 1,5 км

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Российские войска расширили зону контроля за пределами села Вербовое в Днепропетровской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"За пределами Вербового российские штурмовые группы расширили зону контроля вглубь обороны противника", - сообщили там.

Там добавили, что расстояние продвижения колеблется от нескольких сотен метров до 1,5 км.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Вербовое в Днепропетровской области.