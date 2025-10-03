ВСУ от действий группировки войск "Север" потеряли за неделю более 1 250 военных

Силами группировки также уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 29 складов боеприпасов и материальных средств

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Украинские войска в результате действий группировки войск "Север" потеряли за неделю более 1 250 военных, а также 29 складов боеприпасов и материальных средств. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1 250 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 55 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств", - сказали в ведомстве.

Там сообщили, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.