ВСУ потеряли до 1 760 военных в зоне ответственности Южной группировки войск

Силами группировки также уничтожены 8 боевых бронированных машин, из них 4 западного производства, 75 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск за неделю составили до 1 760 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1 760 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, из них 4 западного производства, 75 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 38 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащими группировки нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.