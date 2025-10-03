Реклама на ТАСС
ВСУ потеряли свыше 1,6 тыс. военных в зоне ответственности группировки "Запад"

Силами группировки также уничтожены 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 116 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии
10:15
обновлено 10:25
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю потеряли более 1,6 тыс. военнослужащих в зоне ответственности Западной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял свыше 1 600 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 116 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 43 склада боеприпасов, 37 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении военного ведомства. 

