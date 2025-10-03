ВСУ за неделю потеряли свыше 2 110 военных в зоне ответственности "Востока"

Силами группировки также уничтожены 3 танка, 8 боевых бронированных машин, 71 автомобиль, 7 орудий полевой артиллерии и 4 станции радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 2 110 военнослужащих в зоне ответственности Восточной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Потери противника на данном направлении составили свыше 2 110 военнослужащих, 3 танка, 8 боевых бронированных машин, 71 автомобиль, 7 орудий полевой артиллерии и 4 станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении военного ведомства.